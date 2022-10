شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة فلورانس بوج تحضر العرض الأول لفيلم The Wonder في مهرجان لندن للأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت الممثلة فلورانس بوج العرض الأول لفيلمها الجديد The Wonder في مهرجان لندن للأفلام مع طاقم عمل الفيلم، وتدور أحداث فيلم The Wonder حول الممرضة ليب رأيت (فلورانس بوج) التي يتم استدعاؤها لمنطقة إيرلندية من قبل المجتمع المدني لإجراء فحص لمدة 15 يومًا وهناك تجد الطفلة آنا التي تبلغ من العمر 11 عامًا والتي تدعي أنها لم تأكل لمدة أربعة أشهر وقد عاشت بأعجوبة طوال تلك الفترة لتبدأ قصة مثيرة للأعصاب حين تتداخل حياة الاثنتان معًا.



ويشارك في العمل بجانب الممثلة فلورانس بوج الممثلة نيامة ألجار، كيلا لورد كاسيدي، الممثل توم بيرك، والفيلم من إخراج سباستيان ليليو، ومن توزيع نيتفليكس وسيطرح الفيلم في جميع دور العرض في 2 من نوفمبر المقبل كذلك سيطرح على منصة نيتفليكس في 16 من نوفمبر للعام الجاري.



وكان آخر عمل شاركت فيه الممثلة فلورانس بوج هو فيلم Don't Worry Darling بجانب الفنان هاري ستايلز و من إخراج أوليفيا وايلد، كما قامت الفنانة بوج بالمشاركة في غناء أغنية الفيلم بجانب الفنان هاري ستايلز و الفرقة الموسيقية.

وخلال الآونة الأخيرة تنشغل فلورانس كثيرا،حيث تقوم بتصوير فيلم Oppenheimer لكريستوفر نولان، و استكمال تصوير فيلم Dune :Part 2 في بودابست.