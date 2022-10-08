شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نؤمن بدور الفن فى تشكيل الوعى المجتمعى والكلمة ميزان ومسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ندوة بعنوان "قضايا الحماية الاجتماعية والوعى المجتمعى" أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38: أنا بتشرف بوجودي في مهرجان الإسكندرية، وتحية لصناع السينما والدراما وبشكر الأمير أباظة على دعوته لي، وأتمني دعم المهرجان بشكل أكبر من كدة لأننا نؤمن بدور السينما والدراما في تشكيل الوعي المجتمعي.

وتابعت الدكتورة نيفين القباج: سعيدة بوجودى بصحبة نخبة وكوكبة من الفنانين والمبدعين، وبوجه التحية إلى لجنة اختيار أفضل الأفلام والأعمال الفنية التي شكلناها في الوزارة لنسلط الضوء على الأعمال التي تتضمن فنا هادفا وراقيا".

وأضافت دكتورة نيفين القباج: الكلمة لها ميزان ومسئولية كبيرة بتقع في مسمع الطفل أو شخص بسيط يستمد ثقافته من الدراما، ومن حكايات أصحابنا وجلسات أهلنا، فيجب أن نرتقي حتى نلتقي بهذا العالم".

ويضم برنامج أفلام وزارة التضامن الاجتماعي عرض 3 أفلام وهي "بلدنا الحلوة" ومدة الفيلم 4 دقائق، ويناقش قضية قيم المواطنة المصرية واحترام التنوع ضد التطرف والتشدد الديني والاجتماعي في المناطق التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية في صعيد مصر. ودور الجمعيات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تكوين مساحات مدنية تضم جميع المواطنين تحت شعار "كلنا مصريون ....تنوعنا قوة".

والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.فيفيان فؤاد، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.

كما يعرض أيضًا فيلم "العلم نور" ومدته 4 دقائق، ويقدم الفيلم نموذج لدمج مكلفات الخدمة العامة في تنفيذ فصول محو الأمية للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة" مع دمج رسائل برنامج وعي في المناهج المستخدمة في تلك الفصول، والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية د.آمال زكي - د.مجدي حلمي، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب.

ويختتم البرنامج بعرض فيلم "نقطة ومن أول السطر" ومدته 4 دقائق، ويقدم ديكودراما خاصة عن الزواج المبكر ومخاطره على الفتاة صحيا وجسديا واجتماعيا.. والفيلم إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، مادة علمية مني أمين، تصوير محمود ناصر، مونتاج بولا مجدي، إخراج مهند دياب