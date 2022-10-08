مغني شهير يعلن اعتزاله الغناء: “مخدتش غير وجع قلب”

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - أعلن مغني المهرجانات مسلم اعتزاله الغناء مشيرا إلى أن سبب اتخاذه لهذا القرار يرجع إلى تعرضه لانتهاك حقوقه ورؤيته بأن هذا المجال لا يناسبه .

فكتب مسلم في منشور له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “سامحونى لأول مرة أطلع عن حدودى فعلا وأقول إن هذا المجال لا يناسبنى بشيء” .

تابع: “كنت أحلم كثيرا بأننى أحقق حلمى ونجحت فى ذلك والعلم عند الله إن كان صح أم غلط، بس عملت كل اللى عليا فعلا، مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقى إذا كان من منتج أو صاحب أو إن كان حتى حبيب” .

أضاف: “مش راجع غير وأنا مقتنع إنه أنا فعلا حر وقادر أن نصنع حاجات كثير مش أصنع حاجة عشان خاطر حد وأنا دورى مش موجود أساسا .. أشوفكم على خير” .