يسرا: “مفيش كلام يوصف مشاعرنا”

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - أعربت الفنانة يسرا عن امتنانها وتقديرها لمبادرة كلا من الفنانين: يحيى الفخراني، ليلى علوي، إلهام شاهين وأحمد بدير بزراعة شجرة في جزيرة صقلية اهداءا لروح الفنان الراحل هشام سليم .
ونشرت يسرا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورتين توثق هذا الأمر، وكتبت في تعليقها عليها: “مفيش كلام يوصف مشاعرنا وامتنانا لتشييد ذكرى الغالي على قلوبنا جميعا هشام سليم” .
تابعت: “كل الشكر للقدير الغالي الفنان يحيى الفخراني وللحبايب العظماء إلهام وليلى وأحمد بدير وجميع الفنانين .. وألف مبروك على التكريم بمهرجان الأمل للسينما في إيطاليا لذوي الهمم .. كل الشكر” .
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