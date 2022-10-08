شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز: إمام عمر يعلم أسرارًا كثيرة وما يميزه هي الأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، خلال ندوة تكريم الإعلامي امام عمر بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، اتعرفت عليه وكنا بنروح ليهجت قمر اللي ساكن ميدان الدقي وكنا بنروح له مرتين في الأسبوع ومعانا صلاح السعدني ومعالي زايد ووحيد حامد.

وتابع عمر عبد العزيز: إمام عمر يعرف أسرارًا كثيرة وعمره ما استغل ده صحفيًا، وكنا بنروح لمديحة كامل وكان أكتر شيء مميز أمانته الصحفية ومنظم بشكل كيير، وإحنا بنعتبره خريج معهد السينما، ودخل بيوت كتير وعمره ما اتكلم في حاجة غير شغله فقط.

وقال المخرج هاني لاشين: إمام عمر حبيبي وإحنا في البدايات كنت بتمني لما يجي يعمل معايا حوار لأن أنا معتبر الفيلم اللي ميجيش امام عمر ويعمل حوار مع مخرجه أنه مش فيلم ناجح، وكنت بقعد لحظة لما يجي يعمل حوار فهو علامة مشرقة ومضيئة في الإذاعة.

وقال إمام عمر: "عرفت وحيد حامد في استراحة الإذاعة المصرية وبدات علاقتي به وكان شخصطة كبيرة جدًا وفي مرة كان عاوز يحضر مهرجان كان، كلمت رئيس الإذاعة وقتها واتكتب اسمه في الحواب وطلع معانا، وارتباطي بوحيد حامد كان صديق قريب جدا مني وعمري ما طلبت منه حاجة لانه كان دايما يسالني مختاج حاجة".

وشهدت ندوة الإعلامي إمام عمر المقامة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، والتي يديرها الصحفي أحمد سعد الدين، وذلك بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هاني لاشين، سمير فرج مدير التصوير، الفنانة سلوي محمد علي.