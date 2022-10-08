شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سلامة يتصدر التريند بعد احتفاله بالمولد النبوي من أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم هانى سلامة مؤشرات البحث "جوجل"، وذلك عقب نشر صور له من داخل المسجد النبوي الشريف، والتي جاءت بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وعلق هاني سلامة على الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا:"من أطهر بقاع الأرض .. جمعة مباركة عليكم جميعًا بإذن الله".









وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجم هانى سلامة، حق نجاحا كبيرا فى مسلسله خلال شهر رمضان الماضى "ملف سرى"، وذلك على المستوى النقدى والجماهيرى، لتستمر نجاحاته الدرامية التي حققها خلال السنوات الأخيرة بسلسلة من المسلسلات التى نالت إعجاب الجمهور، وعبرت عن فترة مهمة في تاريخ هانى سلامة الفني.

وفى آخر ظهور للنجم هانى سلامة، عبر منصات التواصل الاجتماعى، نشر صورة له من أحدث جلسة تصوير له، على حسابه بموقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية، من وسط البحر، مرتديا قبعة، وعلق على الصورة "نهاركم سعيد بإذن الله"، وقد نشر هانى قبل ثلاثة أيام، صورته من الحرم النبوى، وعلق عليها جمعة مباركة علينا جميعا.

وكان هانى سلامة قد كشف عن مشاهد من نهاية مسلسله الرمضانى "ملف سرى"، وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام وعلق هانى على صور المشهد بـ "وبكده خلصت كل مفاجآت ملف سرى يا رب نكون قدرنا نقدم لكم عمل يليق بكم ونكون دايما عند حسن ظنكم".

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.