شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسية ماريان بورجو: مصر بلد الحضارات وأعشق عمر الشريف ونادية لطفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة تكريم النجمة الفرنسية ماريان بورجو ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، وتديرها الصحفية آية رفعت والإعلامية غادة شاهين.

وقالت ماريات بورجو: مصر هي بلد الحضارات وأنا سعيدة جدًا بوجودي وانارلا اري نفسي نجمة كبيرة وبشوفي نفسي ممثلة عادية، وكل امنياتها اتحققت وبتكريم من مهرجان الإسكندرية كل أحلامها تحققت.

َتابعت: حياة كممثلة لديها 75 عامًا حياة صعبة، فعندما كنت صغيرة كنت اقدم أدوار كثيرة ، ولما كبرت أصبحت الادوار أقل أو نادرة ولكن خبرتي الكبيرة جعلتني اتواجد في المهرجانات كعضو لجنة تحكيم، وبركز أحلامي مع الجيل الجديد، بأنهم يقدموا كل حاجة كويسة، ورسالتنا حاليًا هي عودة المشاهدين للقاعات بسبب أن في سينمات كتيرة قفلت بسبب جائحة كورونا.

وأضافت: أنا مع السينما المصرية وكنت بعشق عمر الشريف ونور الشريف وأخيرًا محمود حميدة ونادية لطفي، وكل هذه الأسماء تمس قلبي وأنا قريبة أيضًا من السينما التونسية والمغربية والأيرانية، ولذلك أنا أعشق مهرجان الإسكندرية لأنه يجمع عدة ثقافات، وسعيدة بأني أشارك في هذا المهرجان الذي كان من أهم حلم حققته، وأنا أعلم كل الفراعنة، وسعيدة بتواجدي في مصر.

واستكلمت ماريان بورجو : الضحك في فرنسا أصبح خطيئة، والسينما الكوميدية في فرنسا بقيت درجة تالتة والدراما والحزن هو السائد حاليًا هناك.

وعن جائزة غاندي للسلام، عندما خصلت عليها مخدتهاش عشان ممثلة ولكن عشان سيدة من سيدتات العالم وعندما كنت في الهند ظهرت العديد من المدارس، وكانت هذه المدارس جسر بين الثقافة الفرنسية والهندية، ولذلك حصلت علي هذه الجائزة لأني أسعي إلي السلام.