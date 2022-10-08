شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب فى صورة مع ميرفت أمين.. وتعلق: أحلى ست فى العالم وأمى الغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة غادة رجب، عن صورة جمعتها مع النجمة القديرة ميرفت أمين، أعربت من خلالها عن حبها الكبير لها وأنها "أحلى ست في العالم"، ونشرت غادة، صورتها مع النجمة ميرفت، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، والتى صحبتها بتعليق: "صباح الجمال مع أحلى ست في العالم، أمي الغالية.. بحبك".



غادة رجب مع ميرفت أمين على انستجرام

وكانت المطربة غادة رجب، طرحت مؤخرًا أغنية الجديدة "في حياتنا" والتي أهدتها إلى نجوم الفن الراحلين، قائلة: "أردت أن أقدم لفنانينا الراحلين هدية محبة وتقدير، وأن أؤكد لهم أن رسالتهم الفنية وصلت على أكمل وجه، وهذا ما يظهر بوضوح في مدى الحزن الذي يصيب الجميع حينما يرحل فنانونا الكبار وكأنهم أفراد في عائلة كل مصري وكل عربي".



غادة رجب مع ميرفت أمين

وأضافت غادة رجب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها ارتبطت بعلاقات شبه عائلية مع كثير من الفنانين الذين فُجعنا برحيلهم مؤخرا، فكانت دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي بمثابة أم لها، قائلة: "كنت بالنسبة لدلال زي إيمي ودنيا وبالنسبة لرجاء زي أميرة" وقالت إن الفنان الراحل سمير غانم كان يحيطها بمحبته ورعايته.