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شاهد جيرارد باتلر فى نزهة مع أحد أصدقائه بشوارع نيويورك

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القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات مصوري الباباراتزي الممثل الشهير جيرارد باتلر البالغ من العمر 52 عامًا وهو في نزهة بصحبة أحد اصدقاءه مؤخراً، أثناء قيامه ببعض المهمات في مدينة نيويورك.

كما بدا باتلر سعيد وهو يرحب بالمعجبين به أثناء سيره في شوارع مدينة نيويورك مرخراً، والتقطت الصور له وهو يلوح لهم بذراعه.

جيرارد باتلر
جيرارد باتلر

جدير بالذكر أن أحدث أعمال جيرارد باتلر هو بطولته لفيلمه الجديد "قندهار"، والذى يحمل توقيع المخرج ريك رومان ووه.

 

باتلر
باتلر

 

كما ارتبط باتلر خلال العام الجاري وتحديداً فى شهر فبراير بزيارة مصر، إذ جاء فى مفاجأة خلال رحلة استغرقت أيام سافر فيها إلى اسوان، كما حرص على زيارة اهرامات الجيزة وقتها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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