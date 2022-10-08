شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جيرارد باتلر فى نزهة مع أحد أصدقائه بشوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات مصوري الباباراتزي الممثل الشهير جيرارد باتلر البالغ من العمر 52 عامًا وهو في نزهة بصحبة أحد اصدقاءه مؤخراً، أثناء قيامه ببعض المهمات في مدينة نيويورك.

كما بدا باتلر سعيد وهو يرحب بالمعجبين به أثناء سيره في شوارع مدينة نيويورك مرخراً، والتقطت الصور له وهو يلوح لهم بذراعه.



جيرارد باتلر

جدير بالذكر أن أحدث أعمال جيرارد باتلر هو بطولته لفيلمه الجديد "قندهار"، والذى يحمل توقيع المخرج ريك رومان ووه.



باتلر

كما ارتبط باتلر خلال العام الجاري وتحديداً فى شهر فبراير بزيارة مصر، إذ جاء فى مفاجأة خلال رحلة استغرقت أيام سافر فيها إلى اسوان، كما حرص على زيارة اهرامات الجيزة وقتها.