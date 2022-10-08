ويزو تفاجئ جمهورها بصورة بعد فقدان الكثير من وزنها.. لن تتخيلوا شكلها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - نشرت الفنانة الشابة دينا محسن الشهير بـ “ويزو” صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة أظهرت فقدانها الكثير من الوزن.

وظهرت ويزو في الصورة التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام، بإطلالة مبهجة وأنيقة، حيث كانت ترتدي فستان باللون الأصفر، وتركت شرها منسدلاً بطريقة مميزة وفوجىء الجمهور بفقدانها الكثير من الكيلوجرامات من وزنها الزائد.

ونالت الصورة التي نشرتها الفنانة المصرية الكثير من التعليقات من متابعيها، مشيدين بجمالها ورشاقتها عن شكلها المعتاد بعد فقدان كثير من وزنها، ونصحها الجمهور بضرورة الالتزام بما تمارسه من أجل الحفاظ على هذا الوزن الذي وصلت إليه، كما علق أحدهم ممازحًا ومتغزلًا بأنها أصبحت أجمل من الفنانة ياسمين صبري.

وكانت نجمة مسرح مصر نشرت صورة معدلة عن طريق برنامج فوتوشوب، حيث ظهرت من خلالها نحيفة كأنها خسرت وزنها، وعلقت قائلة:” إيه الحلاوة دي بالصلاة على النبي”.

ويزو والسِمنة

يُذكر أن ويزو تحدثت عن زيادة وزنها خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» على الحياة، مع الإعلامى عمرو الليثي، وقالت :«أبويا مكنش يقدر يشيلنى وبيقول لي مخلفين شوال».

وردًا على سؤال “السمنة عند ويزو هل ترجع إلى عوامل وراثية” قالت: «أمي خدت فيتامين وأرضعتنى عامين واتفطمت على الحاجات الحلوة، وجالى فتق، وأمى قعدت سنتين ترعانى، وجربت أنواع ريجيم كتير وخرجت من الثانوية العامة 137 كيلو، وتابعت أن سبب زيادة وزنى يرجع إلى الدايت ببدأ كويس وأخس ولا أواصل وبرجع أتخن من الأول».

وعن حب ويزو للطعام والأكل قالت: «بحب المحشى جدا والبط والفراخ، والفطير بالمش والفلفل الحراق وأم علي والفتة بالموزة».

ويزو تنجب للمرة الثانية

يُذكر أن الفنانة ويزو رزقت بمولودتها الثانية والتي أطلقت عليها “مسك”، وكتبت ويزو قائلة: “الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الخليج 365 الدنيا ست الهوانم الطفلة الآنسة الدكتورة المهندسة الكابتن المحامية المستشارة السفيرة حضرة الملازم اللى ربنا يكتبهولها وتطلعه إن شاء الله مسك شريف حسني”، وذلك في شهر أغسطس الماضي.

ويزو تنضم للجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»

وعلى الصعيد الفني، انضمت ويزو إلى الجزء الثاني من “مسلسل رمضان كريم“، والذى بدأ العمل عليه مؤخراً، وذلك بعدما تمكن خلال جزأه الأول من تحقيق نجاح كبير حينما عرض قبل 5 سنوات في عام 2017، كما بدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير أول مشاهد الجزء الثانى من مسلسل “رمضان كريم”، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى أحداث الجزء الثانى من نجوم الجزء الأول، وكذلك التعاقد مع عدد من الفنانين الجدد الذين يجسدون الشخصيات الجديدة خلال الأحداث التى تم إضافة فيها خطوط درامية جديدة.

ويأتى انضمام ويزو إلى اسرة مسلسل رمضان كريم بعد مرور قرابة شهرين على وضعها مولودتها “مسك” التي احتفلت بمولدها فى الـ 11 من شهر اغسطس من العام الجاري 2022.

أيضاً قرر صناع المسلسل إلغاء جميع أدوار الفنانين الذين شاركوا فى الجزء الأول واعتذروا عن الجزء الثانى، وعدم الاستعانة بفنانين آخرين لتجسيد شخصياتهم، مع الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبي، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمد محمود عن المشاركة فى الجزء الثاني.

وعُرض الجزء الأول من مسلسل “رمضان كريم” فى شهر رمضان من عام 2017، وشارك فى بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبرى فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

دارت أحداث الجزء الاول من المسلسل فى إطار إجتماعى حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التى لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى فى هذه الأيام الفاضلة كالتحرش والفطار وغيرها، وذلك خلال قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال المسلسل.

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