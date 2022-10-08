ياسمين صبري تعدل على ملامحها بالفوتوشوب وتنسى انعكاس صورتها.. تورطت وتعرضت للتنمر!! – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - وضعت الممثلة المصرية ياسمين صبري نفسها في موقف محرج بعد أن استخدمت فلترًا أو فوتوشوب لواحدة من أحدث إطلالاتها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في «إنستجرام»، لكنها نسيت أن تعدل صورتها الحقيقية على انعكاس المرأة بجانبها داخل سيارتها الخاصة

وانتشرت صور صبري التي أرفقتها بقلب أحمر، على نطاق واسع في الصفحات الأخرى المهتمة بالمشاهير على إنستجرام، وسط تعرضها للسخرية من المتابعين بعد أن ظهرت في الصور بمكياج، في حين لم يظهر في انعكاس صورتها التعديل الذي أجرته على ملامح وجهها.

الأمر الذي وضعها في موقف محرج حيث علق العديد من المتابعين عن الخطأ الذي إرتكبته ياسمين فإنهالت عليها التعليقات الساخرة مثل : ” شكلها في المراية بدون فلتر “، ” هواي فتوشوب “، “إنعكاس المراية بسلم عليك “، “إنعكاس المرايه بدون فلتر الحقيقة “.

ياسمين صبري في صاحبة السعادة

وكانت قد حلت الفنانة ياسمين صبري في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc» مؤخرا، وتصدرت ترند جوجل خلال الساعات الماضية، وركزت ياسمين في حوارها على قيامها ببعض الأمور التي ساهمت في تطوير شخصيتها، ومنها رحلتها لنيبال وبالي، وممارستها لليوجا بانتظام، وعن استعدادها لفتح براند خاص بالماكياج بها.

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل رحلتها لـ نيبال وبالي، مشيرة إلى أنها مارست اليوجا وتعلمت العديد من الأشياء، بجانب الحديث عن أمنيتها لإنشاء براند ميكب.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها: «كل سنة بسافر دولة مختلفة، ومارست اليوجا مع راهب بوذي في بالي ونيبال لأن روحانياتهم مختلفة»، والراهب كان يتكلم عن الزهد في الحياة وأكد لي إن «مفيش شيء دايم».

بعد الأنفصال ياسمين صبري تتحدث عن الوحدة

وعن شعورها بالوحدة، أوضحت ياسمين صبري:أنا مش وحيدة، ومحدش يعرف تفاصيل حياتي لكنني مش لوحدي.

وأردفت ياسمين خلال اللقاء: أنا شخصية منغلقة ولا أتحدث عن أموري الشخصية، لكن أنا مش لوحدي خالص، لتعقب إسعاد يونس قائلة:معاكي عفاريت، لترد ياسمين صبري، قائله: آه معايا عفاريت وهما قاعدين حواليا.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد تصرت محركات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية بعدما تأكد بالادلة عودة الفنانة ياسمين صبري إلى زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث فوجئ متابعو النجمة ياسمين صبري، بأنها أعادت متابعة حساب طلـيقها رجل الأعمال المصري عبر إنستجرام.

ياسمين صبري في رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة ياسمين صبري حقيقة مشاركتها بالموسم الرمضاني 2023، وذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول انسحابها.

وردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل ياسمين صبري الجديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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