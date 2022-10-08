فنان مصري شهير: “أنا تعبت بجد وجبت آخرى” 

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - أعرب الفنان كريم الحسيني عن حزنه واستيائه من عدم مشاركته في أية أعمال سينمائية أو درامية منذ فترة على الرغم من موهبته كممثل أو كمدرب تمثيل .

فكتب كريم الحسيني في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “أنا تعبت بجد، جبت آخرى وطاقتى خلصت، ورغم إنى الحمد لله بشهادة الجميع فى عز توهجي على خشبة المسرح اليومين دول” .

تابع: “وفى عز توهجي كمدرب تمثيل ودوبلاج وتمثيل إذاعي سواء على مستوى الورش أو على مستوى التدريس في الجامعة لكن برضو من حقي إني أقول إنى تعبت، مبقتش قادر أتحمل” .

أضاف: “عارف إنى في نعمة، لكن أنا ممثل والله ممثل .. بحب السيما والڤيديو واللعب بالشخصيات المتنوعة، بحب السيما عشان مُخلدة إحنا لحد دلوقتي بنتفرج على أفلام أستاذ فؤاد المهندس والريحاني ومدبولي أكتر ما بنتفرج على مسرحياتهم” .

واصل “الحسيني”: “زمان وأنا عندى 15 سنة خدت ورشة تمثيل مع العبقرى الفنان سيد رجب، ساعتها قولتله أنت إزاى مش بتمثل، قالي أنا مفحوت مسرح وورش وكله على الله بس أنا تعبت يا كريم .. دلوقتي بقول نفس جملة سيد رجب، أنا تعبت وزعلان على طاقتي اللى بتروح مني وبتُهدر” .

واختتم: “أنا كنت ولازالت بحلم إنى أبقى زي النجوم محسن محى الدين، حسن يوسف، أحمد زكي، عادل إمام، محمود عبد العزيز، الفخراني، هرم زى الأهرامات دول .. أنا ممثل، والله العظيم ممثل .. دعواتكم بالله عليكم” .