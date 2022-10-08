هل تذكرون الفنان أسامة عباس؟.. هكذا أصبح شكله الآن بعد غياب سنوات بعمر الـ83

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - تداول روّاد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنان أسامة عباس، وتصدرت هذه الصورة تريند مؤشرات البحث خاصة بعد تغير ملحوظ في ملامحه.

ظهر أسامة عباس في الصورة بوزن ممتلىء، وملامح ظهر عليها علامات التقدم في العمر بشكل لافت للانتباه، ورغم ذلك كان عدد كبير من جمهوره سعيد بظهوره مجددا خاصة بعد إعلان عودته للعمل الفني من جديد.

فبعد غياب 4 سنوات عن المشاركة في أعمال فنية يشارك الفنان أسامة عباس في «مسلسل المتهمة» الذي تم عرضه على إحدى المنصات الالكترونية.

أحدث صورة للفنان أسامة عباس بعمر الـ 83 – الصورة متداولة عبر منصّات السوشيال ميديا

بعد غياب 4 سنوات .. عودة أسامة عباس للدراما بـ «المتهمة»

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل المتهمة ، والذي يعرض عبر منصة شاهد vip ، ظهور للفنان القدير أسامة عباس بعد فترة غياب طويلة عن الأعمال الفنية .

وكان آخر ظهور للفنان القدير أسامة عباس في الدراما المصرية هو مسلسل عوالم خفية، والذي عرض عام 2018 ، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين علي رأسهم الفنان الكبير عادل إمام ورانيا فريد شوقي وبشري ومن إخراج رامي إمام.

منشور مزيف منسوب للفنان أسامة عباس

مسلسل المتهمة من بطولة الفنانة المصرية درة والفنان اللبناني عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد، وغيرهم، ويتكون من 10 حلقات فقط، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

أسامة عباس عن اعتزال الفن: غير حقيقي

وكان الفنان أسامة عباس، قد نفي ما تردد على مدار الفترة الماضية، بشأن اعتزاله العمل الفني، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأنه لم يُفكر في هذا القرار قط.

وأرجع أسامة عباس، ابتعاده عن الساحة الفنية قرابة ثلاثة أعوام ماضية وغيابه عن الأضواء، إلى رغبته في التعايش وسط أجواء هادئة بعيدًا عن «دوشة البلاتوهات»، مؤكدًا أنه تلقى عروضًا فنية عدّة خلال الفترة الماضية إلا أنه كان يعتذر عنها لأنها دون المستوى ولا تليق بمشواره الفني أو جمهوره.

وقال عباس، إنه يحرص على اختيار أعماله الفنية بعناية شديدة، لأنه لن يُشارك سوى في الأعمال التي تنال إعجاب المشاهدين وتحمل قيما بين طياتها.

ولفت إلى قراره الذي اتخذه قبل سنوات بترك القاهرة والعيش داخل إحدى القرى الساحلية «زهقت من دوشة القاهرة والزحمة خصوصًا بعد عقود من العمل المتواصل دون راحة، وعاوز أعيش في هدوء».

وأكد أنه سيقطع إجازته ويعود إلى القاهرة، حال وجود عرض فني «مغرٍ» من حيث القيمة الفنية، متابعًا «غير كده أنا قاعد وسط الهدوء، وأولادي بيزوروني من وقت للتاني عشان طبيعة شغلهم في القاهرة طول الوقت».

نقابة المهن التمثيلية تدافع عن أسامة عباس

تردد خلال الفترة الماضية أن الفنان أسامة عباس يبحث عن فرصة عمل جديدة بعيدا عن عالم الفن، وذلك بعد عدم حصوله على فرصة مناسبة في عالم الفن.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية خلال شهر أغسطس 2021، بيانا أكدت فيه تقديرها إلى الفنان أسامة عباس ، واعتزازها بمشواره الفنى المشرف.

وحذرت نقابة المهن التمثيلية فى البيان من التطاول على الفنان أسامة عباس الذى يعد واحداً من رموز الفن المصرى، مؤكدين أن ما تم نشره حول طلب الفنان أسامة عباس المشاركة فى أعمال فنية، كان من قبل حساب إلكتروني مزيف، مؤكدين أن من سيفعل ذلك سيعرض نفسه إلى الملاحقة القانونية.

وأكد البيان تضامن النقابة مع الفنان القدير أسامة عباس كونه صاحب تاريخ مشرف وواحب عليها حمايته.

من هو أسامة عباس؟

أسامة عباس هو ممثل مصري. حاز على درجة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1961، وعمل في بداية حياته في المحاماة. انضم في أواخر حقبة الستينات إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وشارك معهم في عدة مسرحيات، منها (طبيخ الملائكة، أحدث امرأة في العالم، فندق الأشغال الشاقة، جوليو ورومييت)، ثم انضم لفرقة المدبوليزم، وشارك في عروضها بين عامي 1975 و1979. عمل بشكل مكثف في الدراما التلفزيونية، ومن مسلسلاته (رحلة السيد أبو العلا البشري، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أوبرا عايدة).

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