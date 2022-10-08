كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة بوسي متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورا تجمعها بزوجها رجل الأعمال ومصفف الشعر هشام ربيع .
وظهرت بوسي في الصور وهي في أحضان زوجها، جالسين داخل سيارة فارهة وذلك في أحدث ظهور لهما بعد تداول الشائعات من جديد حول انفصالهما .
واكتفت بوسي في تعليقها على الصور بكتابة كلمة: “حبيبي” .
يذكر أنه في الشهر الماضي كانت قد ترددت شائعات حول انفصال بوسي عن هشام ربيع بعد عودة الأخير إلى زوجته الأولى وأم أولاده منة محمد .
كانت هذه تفاصيل خبر بلقطات رومانسية .. أحدث ظهور لبوسي وزوجها هشام ربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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