بلقطات رومانسية .. أحدث ظهور لبوسي وزوجها هشام ربيع

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة بوسي متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورا تجمعها بزوجها رجل الأعمال ومصفف الشعر هشام ربيع .

وظهرت بوسي في الصور وهي في أحضان زوجها، جالسين داخل سيارة فارهة وذلك في أحدث ظهور لهما بعد تداول الشائعات من جديد حول انفصالهما .

واكتفت بوسي في تعليقها على الصور بكتابة كلمة: “حبيبي” .

يذكر أنه في الشهر الماضي كانت قد ترددت شائعات حول انفصال بوسي عن هشام ربيع بعد عودة الأخير إلى زوجته الأولى وأم أولاده منة محمد .