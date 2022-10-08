شكرا لقرائتكم خبر عن Luckiest Girl Alive.. ما لا تعرفه عن أحدث أعمال ميلا كونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس Luckiest Girl Alive مؤخرًا أحدث أفلام الممثلة الشهيرة ميلا كونيس، والذى يدور في عالم من الغموض، وحرصت كونيس على الترويج له قبل أيام أثناء حضور العرض الخاص للعمل الذى أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

ابطال فيلم Luckiest Girl Alive

Luckiest Girl Alive من بطولة ميلا كونيس ، كوني بريتون ، جينيفر بيلز ، جاستن لوب ، سكوت ماكنري ، فين ويتروك ، كيارا أوريليا ، توماس باربوسكا ، كايلي إيفانز ، غيج مونرو ، إخراج مايك باركر وكتابة جيسيكا نول. الذي يحمل نفس الاسم.



ميلا كونيس بطلة فيلم Luckiest Girl Alive

قصة Luckiest Girl Alive

أحداث Luckiest Girl Alive تدور حول كاتبة من مدينة نيويورك تلعب دورها ميلا كونيس، والتى تبدأ حياتها في الانهيار عندما يجبرها فيلم وثائقي عن الجريمة الحقيقية على مواجهة ماضيها المروع في المدرسة الثانوية التي تسترجعه وسط حالة من الغموض.

بطلة فيلم Luckiest Girl Alive تهاجم ويل سميث

من ناحية أخرى ما أن تم الإعلان عن إمكانية ترشح ويل سميث لجائزة أفضل ممثل بحفل الأوسكار المقبل لعام 2023، حتي تصاعدت وتيرة التساؤلات من قبل الكثيرين ممن استغربوا أولاً من إمكانية ترشحه رغم ما بدر منه العام الماضى حينما صفع كريس روك، وما نتج عنه من قرار القائمين على الأوسكار بمنعه من حضور أي فعاليات لمدة 10 سنوات.

بالإضافة لحالة كبيرة من الجدل قادها حزب رفض فكرة ترشحه أو حضوره فعاليات الأوسكار بعد ما بدر منه بالحفل الأخير من واقعة اعتبرها الكثيرون مؤسفة بشأنه، ومنهم الممثلة ميلا كونيس التي وصفت مجرد تقبل الأمر بمثابة تقليل من احترام دور القدوة الذى كان ينبغي عليه عمله، ووصفت أيضاً ما حدث من البعض ممن امتدحوا فعلته حينما ضرب روك أنها قلة احترام شديدة منه.