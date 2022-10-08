شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل الـ 4M بعد علمهم بوجود كاميرا تخترق الملابس بحفل.. ميرفت أبو عوف تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الدكتورة ميرفت أبو عوف ذكريات إحدى حفلاتها الشهيرة بصحبة فرقة الـ فور أم في العراق، مؤكدة خلال تصريحات لتليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل ذكى مكاوي أنه خلال تلك الحفلة حدث موقف غريب، حينما أتى شقيقها الأكبر عزت أبو عوف مؤكدًا لهم وجوب الحذر من كاميرا تخترق الملابس، وتظهر الشخص بدونها، وقد تكون موجودة بالحفل.

وأضافت ميرفت أبو عوف عن ذلك: "ما إن قال لنا ذلك حتى شعرنا بالرعب بكل تأكيد، وعملنا أن تلك الكاميرا لا تخترق الفويل، وبالتالي قمنا على الفور بلف جسدنا بالكامل بالفويل، وهو ما أثر علينا، وأكثر من تأثرن شقيقتي مها التي كان الفويل ظاهر من تحت الفستان أثناء غنائها".

ميرفت أبو عوف تخصصت في قانون الإعلام وتشريعات صناعة السينما، فهى مستشار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بمصر وعضو بهيئة التدريب بالبرنامج الرئاسي الثقافي لإعداد القادة ولتدريب القادة الأفارقة بالأكاديمية الوطنية للتدريب NTA وعضو في المجلس القومي للمرأة، وهي عضو بنقابة الصحفيين الأجانب، وهي أيضًا المستشار الإعلامي والمدير التنفيذي لمؤسسة أولادنا لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة، وحصلت على لقب سفيرة للفنون والثقافة من المركز المصري للسلام العالمي وحقوق الإنسان.