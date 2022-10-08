شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عمر: سعيد ببدايتي في الإذاعة وعمري كله راح مع الميكرفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة الإعلامي إمام عمر ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في الدورة 38، والتي يديرها الصحفي أحمد سعد الدين، وذلك بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هاني لاشين، سمير فرج مدير التصوير.

وقال إمام عمر: "بدات شغلي في الاذاعة قبل مهرجان القاهرة بأربع شهور وعملت برنامح سينما ٧٦، وبدا نشاطي الاذاعي من هذا الوقت واتعرفت علي صحفيين ونقاد، ولما عملت البرنامج اعتمدت علي صحفي اسمه حسن عبد الرسول، وبدأت اتعرف علي نقاد وصحفيين كتير في مهرجان القاهرة ودي كانت بدايتي في الاذاعة".

وأضاف امام عمر:"ربنا رزقني بأن الأمير اباظة يكرمني ومكنتش متخيل اني هتكرم في مهرجان الاسكندرية السينماظي اللي بدات فيه من بدايته، وكنت سعيد جدا وانا مقضي يومي كله بين الاستوديوهات، وسعيد ببدايتي في الاذاعة وعمري كله اللي راح مع الميكرفون وكاني بعشق واحدة.

وقال الاعلامي شريف الشوباشي: "اعتقد ان أقدم واحد اعرف امام عمر فيكوا لاني عرفتوا في كلية اداب جامعة القاهرة، وكان بيلم الناس حواليه ويتكلم يعني موهبة الاذاعة عنده من عمر ٢٧ سنة، والفرق الوحيد ان سعره كان بيقف، وكنت لما بشوف نجاحاته في البرامج بكون سعيد وبهنيه من القلب لتكريمه من مهرجان الإسكندرية".