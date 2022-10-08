إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة والدها الثالثة بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة إيمي طلعت زكريا ذكرى وفاة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا الثالثة، التي توافق اليوم 8 أكتوبر الجاري.

ونشرت إيمي صورًا لوالدها الراحل، عبر حسابها على موقع" إنستجرام"، وعلقت: "8 أكتوبر تاريخ لا يُنسى الذكرى السنوية الثالثة.. 3 سنين فاتوا وأنت مش معايا بـ جسدك ولكن عايش معايا بـ روحك وأنا مبسوطة إن ذكرى وفاتك صادفت يوم جميل وهو يوم المولد النبوي الشريف".

وأضافت: أنا عارفة إنك في مكان جميل أوي وأحسن من هنا بـ كتير، وربنا دايما بيطمني عليك، أنت جميل أوي يا بابا وسايب لنا سيرة حلوة من بعدك وكل الناس بتحبك وبتدعي لك.. ربنا يرحمك يا حبيبي في الجنة ونعيمها أنت وأمواتنا جميعًا".

ورحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2019، إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.