13 أكتوبر.. الجونة تستقبل أوبرا عايدة احتفالاً بمرور 150 عاما على عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد مدينة الجونة، لاستضافة العرض الفني العالمي "أوبرا عايدة" احتفالاً بمرور 150 عاماً على عرضها الأول برعاية وتنظيم من محافظة البحر الأحمر وبالتعاون مع شركتي IEvents وRMC من مصر والبولشوي والمارينسكي ومسرح سان بطرسبرج.

سيتم استضافة عرض "أوبرا عايدة" في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة يوم 13 أكتوبر الجاري باستخدام وسائط الصوت والضوء الحديثة، بحضور لفيف من السفراء ونخبة من الإعلاميين والمشاهير. كما يتم تنظيم عرض سيمفوني للفنانة ماجدة أمارا يوم 14 أكتوبر لتكتمل العروض الموسيقية الكلاسيكية الأهم في مدينة الجونة منارة الثقافة في مصر.

تأتي استضافة مدينة الجونة لهذا الحدث العالمي في إطار استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية التي تهتم باستضافة الفعاليات الفنية والثقافية، المحلية والعالمية، كونها وجهة مشرفة لمصر، ونموذج يحتذى به في إقامة الفعاليات بمقاييس دولية بما يساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. كما يكتسب استضافة عرض "اوبرا عايدة" مذاق خاص عند عرضها مع وجود إطلالة ساحرة تنفرد بها مدينة الجونة، وخلفية متميزة من تصميم معماري فريد لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذي استضاف العديد من الفعاليات العالمية على رأسها مهرجان الجونة السينمائي وبطولة الجونة الدولية للاسكواش وغيرها.

جدير بالذكر أن أوبرا عايدة قدمت لأول مرة عام 1871، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير 1872. وقام بتأليفها عالم المصريات الفرنسي أوجست مارييت، والتي يسرد فيها قصة تاريخية خيالية تربط علاقة حب بين قائد الجيش المصري "راداميس" مع أميرة حبشية "عايدة" بقصة لطيفة أتقنها نجوم الأوبرا العالمية ويقدمونها للجمهور في أجواء اسطورية في مدينة الجونة.