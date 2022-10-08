بـ الأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ نيللي كريم (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وجاءت الصورة التي نشرتها نيللي بتقنية الأبيض والأسود .

الفنانة نيللي كريم تواصل تصوير مشاهدها في فيلم "ع الزيرو"، بطولة الفنان محمد رمضان.

يذكر أن شركة العدل جروب، نشرت صورًا من كواليس فيلم "ع الزيرو"، عبر الحساب الرسمي لها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "شركة العدل جروب جمال العدل، تشارك الجمهور كواليس فيلم على الزيرو، بطولة النجم محمد رمضان، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل، إنتاج أحمد العدل".

يذكر أن نيللي كريم حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي عرض رمضان 2022، العمل إنتاج شركة العدل جروب، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، بطولة النجوم: نيللي كريم، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، شريف سلامة ومحمد ثروت، وخالد سرحان وجيلان علاء وغيرهم.