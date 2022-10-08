التركي مراد يلدريم يُرزق بمولوده الأول.. تعرف على نوع الطفل واسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الممثل التركي الشهير مراد يلدريم، عن استقباله مولوده الأول من زوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وكتب مراد "بسم الله الرحمن الرحيم ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وتابع "ها قد أشرقت ونورت دنيانا بقدوم غاليتنا وأميرتنا ميراي، اللهم أنبتها نباتا حسنا، وبارك فيها، أتقدم بأرق كلمات الشكر والثناء لكل من دعا لنا، وربي يرزقكم كل ما تتمنون".

جدير بالذكر أن مراد وإيمان تزوجا في 2016، ويحرصان بين وقت وآخر على مشاركة جمهورهما صورًا وفيديوهات من حياتهما الشخصية.

مراد يلدريم سبق وظهر كضيف شرف في عمل سينمائي مصري، هو فيلم "ماكو" بطولة بسمة، ناهد السباعي، نيقولا معوض، محمد مهران.