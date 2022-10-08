اليوم.. العرض الأول لفيلم "الباب الأخضر" بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

يعرض اليوم السبت، الفيلم المصري "الباب الأخضر" الذي يمثل مصر، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

الفيلم يعرض في سينما سان ستيفانو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

"الباب الأخضر" بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي بعض البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وتغني مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.