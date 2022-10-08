رامز جلال أمام قبر الرسول وهيدي كرم في "الجيم".. أبرز لقطات النجوم على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

شارك نجوم الوسط الفني جمهورهم ومتابعي حساباتهم الشخصية على موقع انستجرام، صورًا ولقطات من حياتهم اليومية، وذلك أمس الجمعة 7 أكتوبر، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

هاني سلامة

شارك الفنان هاني سلامة جمهوره ومتابعيه صورة أثناء تأديته مناسك العمرة وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أطلت الفنانة رانيا يوسف على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الفنية، حيث ارتدت فستان أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورة من زيارتها لأكاديمية الفنون في روما، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

رامز جلال

شارك الفنان رامز جلال جمهوره ومتابعيه صورة من زيارته لقبر الرسول تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سوار النجار

شاركت الفنانة سوار النجار جمهورها ومتابعيها صورة أثناء زيارتها قبر والدها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

منة فضالي

أطلت الفنانة منة فضالي على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مي عمر

أطلت الفنانة مي عمر على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت بالطو أخضر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ندا موسى

خطفت الفنانة ندا موسى أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستان صيفي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هيدي كرم

أطلت الفنانة هيدي كرم على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".