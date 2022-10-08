إيرادات الجمعة.. "فضل ونعمة" الأول و"أشباح أوروبا" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، وحققت أمس الجمعة 7 أكتوبر إيرادات وصلت مليونا و846 ألفًا و572 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه مليونا و308 آلاف و359 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 156 ألفًا و907 جنيهات، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وفاز بالمركز الثالث فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 115 ألفًا و438 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وحصل فيلم "أشباح أوروبا" على المركز الرابع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 106 آلاف و968 جنيها.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 96 ألفا و976 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 61 ألفًا و924 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.