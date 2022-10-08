اليوم.. ٣ ندوات ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تقام اليوم السبت، ٣ ندوات ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ ٣٨، وتقام الندوات داخل قاعات فندق شيراتون.

تقام ندوة الإعلامي إمام عمر في تمام الساعة الحادية عشرة. بينما تقام ندوة تكريم النجمة الكيستيس بروتوبسالتي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف في قاعة محمود حميدة، فيما تقام ندوة تكريم النجمة ماريان بورجو في تمام الساعة الثانية عشرة في قاعة محمود حميدة.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه.