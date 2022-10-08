في 3 أيام.. إيرادات "فضل ونعمة" تقترب من ثلاثة ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام في تصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر، منذ طرحه الأربعاء 5 أكتوبر، إذ حقق في يومه الأول 504 آلاف و143 جنيها.

وبلغ إيراد الفيلم أول أمس الخميس 6 أكتوبر يومه الثاني بدور العرض مليون و179 ألفًا و462 جنيها، أما في اليوم الثالث فحقق مليونا و308 آلاف و359 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 2 مليون و985 ألفًا و764 جنيها.

"فضل ونعمة" تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة هند صبري، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمين العبد، طه دسوقي، شريف دسوقي، سماء إبراهيم.