تسريب صور بنات مي عمر ومحمد سامي.. لن تصدق جمالهما – شاهد!

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - تداول عدد من الحسابات الفنية الناشطة على منصات التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور شهد ظهور إبنتي الفنانة المصرية مي عمر والمخرج محمد سامي البعيدتين عن الأضواء.

بنات الفنانة الشابة خطفن الأنظار في المرات القليلة اللاتي ظهرن فيها، فعلى الرغم من حفاظ مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي على خصوصية حياتهما الشخصية لكنهما لم يمنعا بناتهما من الظهور على السوشيال ميديا.

بنات مي عمر ومحمد سامي

ظهرت مي عمر مع بناتها في الشهور الأولى من ولادتهما، وحرصت وقت التقاط هذه الصور على إخفاء ملامح بناتها فظهرت البنات من ظهرهن وكانت ترتدي “مي” ملابس أنيقة.

في إحدى المرات نشرت الفنانة مي عمر صورة لبناتها في حديقة المنزل وكانت لعبتهما المفضلة الألوان.

أما خلال الاحتفال بعيد ميلادهما فتم التقاط صورة تذكارية جمعت البنات ووالدهما ووالدتهما، وفضلت وقتها مي أن يكون ديكور بسيط يناسب أجواء الاحتفال.

تعليقات الجمهور

“تايا” و”سيلين” خطـفن الأنظار بشكل كبير في كل مرة ظهرن فيها، خاصة وأنهن يشبهان والدهما بشكل كبير.

أحدث ظهور محمد سامي مع إبنتيه

وعلقت بعض الجماهير: شبهك يا سامي، ربنا يبارك فيهم، مش طالعينلك خالص يا مي، إيه الحلاوة دي، ياتري شبه مين فيكوا.

آخر الصور التي كشفت عن بنات مي عمر وتصدرت الفنان محرك البحث جوجل، كانت مؤخراً بعد نشر زوجها المخرج محمد سامي صورة لابنتيهما عبر انستجرام، وعلّق عليها: “تايا سامي وسيلين سامي”.

محمد سامي يتحدث عن دور زوجته في تربية إبنتيهما

كان المخرج محمد سامي قد وجه تحية لزوجته الفنانة مي عمر و كل الممثلات الأمهات، بسبب المجهود الذي يبذلنه في فترة انشغالهن بالتصوير مع أبنائهن وبناتهن.

وقال محمد سامي في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال استضافة مي عمر في “برنامج الحكاية” : “شهادة في حق مي وبحترمها جدا عشان الموضوع دا، بنتي الكبيرة كانت بتذاكر في البيت مع حد على التليفون قبل امتحانها، سألتها بتكلمي مين؟ قالت ماما وكانت بتذاكر لها من التصوير في الكرافان”.

وأضاف: “تحية لكل زميلاتنا الأمهات لأنهم بيتعذبوا، إنت كراجل تقدر ترمي المسؤولية على مراتك وتشتغل وقت طويل وترجع تحـضن الأطفال، ومي كانت بتنام 3 ساعات وتصحى الصبح عشانهم.

رأي سامي في مسلسل رانيا وسكينة لـ مي عمر

وردا على سؤال كيف أمضيت فترة بعدها عنك ثلاثة أشهر في تصوير مسلسل “رانيا وسكينة”؟ قال : منهم شهر كنت في دبي قاعد بعاني الوحدة.

أشاد المخرج محمد سامي بمسلسل زوجته الفنانة مي عمر في موسم رمضان الماضي “رانيا وسكينة”، وتقديمه الكوميديا النابعة من مواقف بعيدا عن الاستظراف.

وقال محمد سامي : مي عرض عليها أكثر من عمل واختارت الدور الذي لم تقدمه في السابق، وعندما طلبت رأيي قلت لها أنا أثق في كل المشاركين بالمشروع.

وأضاف : أرحب بتقديم الكوميديا في فيلم، لكن فكرة تقديم مسلسل كوميدي تخيـفني خشية الوقوع في الاستظراف، وكوميديا مسلسل “رانيا وسكينة” بعيدة عن هذا النوع من الأعمال، وتخرج من المواقف التي تتعرضان لها.

وردا على سؤال هل يمكن أن تتبادل روبي ومي الأدوار في المسلسل؟ قال : مي قادرة على تقديم دور روبي، وبالفعل قدمت الفتاة الشعبية في مسلسل “الأسطورة”، لكن لا أشعر أن دور مي كان مناسبا لروبي.

وردا على سؤال من كان يطبخ لك خلال فترة انشغالها بالتصوير، وهل تقوم مي بالطبخ بنفسها؟ قال : مي بتطبخ حلو قوي، من ساعة ما إتجوزنا طبخت 6 مرات في 11 سنة، لكن أحلى 6 مرات أكلنا فيهم”.

مي عمر تتحدث عن بطولتها المشتركة مع روبي

قالت الفنانة مي عمر إن كثيرين توقعوا تعثر تجربة الجمع بين بطلتين في مسلسل “رانيا وسكينة” الذي عرض في رمضان الماضي.

وأضافت : أنا وروبي جمعتنا لقاءات بالصدفة في السابق لكن لم تجمعنا جلسات تكلمنا فيها، وبعد مسلسل “رانيا وسكينة” خرجنا وبيننا صداقة قوية جدا.

وتابعت: “هي لذيذة وعلى طبيعتها وطيبة، وأحسن حاجة فيها اللي في قلبها على لسانها، كل الناس توقعت المسلسل هيبـوظ عشان فيه بطلتين، لكن الكواليس كانت جميلة”.

وردا على سؤال هل سيتم تقدم الجزء الثاني من المسلسل؟ قالت : “هنشوف، وأنا لا أميل لفكرة الأجزاء الثانية”.

وأضافت أن عملها القادم هو مسلسل “ملكة المسرح” الذي يتم التحضير له حاليا، وهو مكون من 10 حلقات ويعرض على إحدى المنصات.

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