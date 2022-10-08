شكرا لقرائتكم خبر عن النجم محمود قابيل: محمود حميدة ضحى بالكثير حبا فى العمل مع يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمود قابيل ضيفا علي تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، وذلك خلال حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية في دورته ال38.

و تحدث النجم محمود قابيل حول من ينتقدون الأستاذ محمود حميدة و يقولون أنه يقدم أفلام تجارية وقال:"أنا اختلف معهم جدا... الأستاذ محمود حميدة حبه للفن كبير ،هو عمل مع الأستاذ يوسف شاهين و كان جزء لا يتجزأ من أي عمل يقم به الأستاذ يوسف شاهين و هذه شهادة يجب أن يقدرها أي أحد يعمل في الفن لأنه ليس من السهل العمل مع الأستاذ يوسف شاهين".

و أشار النجم محمود قابيل إلى العمل مع يوسف شاهين يجعلك تستغنى عن العديد من الأعمال الأخرى حيث قال:"إذا أردت أن تعمل مع الأستاذ يوسف شاهين كان عليك ألا تعمل في أي عمل آخر و الأستاذ حميدة ضحى بالكثير إرضاء لفنه و حبا له و حبا للعمل مع الأستاذ يوسف شاهين"،مضيفا " الفنان محمود حميدة رجل لا يهمه المادة و لكن يهمه الفن و هو لا يقدم فن رخيص هو يقدم فن عالمي مع مخرج عالمي".

و تحدث الممثل محمود قابيل أنه سمع عندما كان في الخارج عن فنان يصدر مجلة للفن ،حيث قال:" الفنان محمود حميدة هو أول فنان معاصر من الذي اعرفهم يفكر في عمل مجلة للفن "الفن السابع" ، و أنا عندما عدت من الخارج اشتركت في المجلة و حزنت لتوقفها،حميدة لديه علامات في الفن لذلك أنا اختلف مع الأساتذة من يطلقون عليه أنه كان يقم بأفلام تجارية فقط".

و يشارك قابيل النجم محمود حميدة فيلمه الجديد "ما بعد الجنون" ، و يذكر أن النجم محمود حميدة، قد شارك جمهوره بفيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "مطرح مطروح"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر النجم محمود حميدة في بداية الفيديو ممازحا خالد أبو غريب المخرج المنفذ قائلا : أستاذ خالد المخرج المنفذ بتاع الفيلم شقي شقا ولا اللي بيزرع غيط لوحده"، وأضاف أن رنا السبكي تحولت بشرتها إلى اللون الأسود بسبب التصوير في الصحراء، فيما مازح المخرج وائل احسان مؤكد أنه وضع عمة بيضاء وذلك ليلقى تشجيع من أهله في محافظة الإسماعيلية.