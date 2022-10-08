طرح البوستر الرسمي لمسلسل "اتزان" بطولة ركين سعد وصدقي صخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة watch it وشركةReplay production الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل اتزان، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر البوستر أبطال العمل: ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، زينب غريب، تميم عبده.

ويعد مسلسل اتزان ثالث الأعمال الأصلية لمنصة Watch It، والمقرر عرضه قريبًا وحصريًا على المنصة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق في عالم الأمراض النفسية، حول عائلة سالم التي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، فيحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ركين سعد، صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، زينب غريب، تميم عبده، حسن مالك، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، والطفل سليم، والمسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبدالسلام.