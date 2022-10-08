شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصاوي ينضم إلى فريق عمل مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان القدير محمد الصاوى لأسرة مسلسل «حضرة العمدة» للنجمة روبي، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2023.

ويعد هذا التعاون الخامس للفنان محمد الصاوي، مع مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، خاصة أن «الصاوى» قد شارك من قبل فى أعمال حققت نجاحا كبيرا في الدراما المصرية وهى مسلسلات «باب الخلق»، «بعد البداية»، «الأب الروحي»، و«نقل عام».

وفى سياق متصل، يواصل المخرج الكبير عادل أديب، معاينة أماكن التصوير واللوكيشنات المقرر أن يصور فيها معظم مشاهد المسلسل، فضلا عن أماكن التصوير الخارجية، لبدء تصوير المشاهد الأولى للعمل الرمضاني الجديد «حضرة العمدة» مطلع ديسمبر المقبل.

ويعقد النجوم المشاركين فى أحداث المسلسل، حاليا، جلسات عمل مكثفة مع المؤلف إبراهيم عيسى، والمخرج عادل أديب، للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل، حيث تجرى حاليا الجهة المنتجة للمسلسل المفاضلة بين مجموعة كبيرة من الفنانين لإبرام التعاقدات الخاصة بالمسلسل، إذ تعاقد عدد كبير من النجوم بشكل رسمي على العمل خلال الأيام الماضية منهم روبي، بسمة، محمود حافظ، إدوارد وآخرون.

مسلسل «حضرة العمدة» من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وإدوارد، ومحمود حافظ، وبسمة ومن إخراج عادل أديب.