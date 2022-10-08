شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيل يتحدث عن ليوناردو دى كابريو: ممثلو هوليود مدينون له لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل الكبير كريستيان بيل عن الممثل ليوناردو دي كابريو خلال حوار أخير له مؤكدا أنه من أهم الممثلين في هوليود بكل تأكيد، وأن على كل ممثل بالسينما العالمية شكره لأنه هو دوماً المرشح الأول لأهم البطولات السينمائية قائلاً : "أي عمل في هوليود يتم ترشيح دي كابريو أولاً للدور ومن بعدها توضع القائمة".

واستكمل عما إذا كان ذلك بمثابة انتقاد أو مديح بقوله : "ليس انتقاد على الإطلاق فهو ممثل كبير، وبدأنا معاً منذ الصغر في السينما حينما كنا اطفالاً، ولكن هذا يحسب له، فهو بارع في منطقته وعلاقته جيدة بالجميع، كما أنه موهوب، ويحسن أداء الأدوار التي توكل له في النهاية".

من ناحية أخري سبق وأثيرت مؤحراً مزاعم حول تقبل المغنى العالمى زين مالك لعلاقة نجم هوليوود ليوناردو دى كابريو بحبيبته السابقة جيجى حديد، ويزعم تقرير جديد أن عضو فرقة One Direction السابق يواجه صعوبة فى استيعاب أن حبيبته السابقة تنتقل مع دى كابريو.

وحسب ما نشر موقع geo.tv مواعدة ليو وجيجى قد أثرت بالتأكيد على زين حيث كان يأمل فى استعادة جيجى ويشعر بالضيق الآن لأن ليو فى الصورة، وأضاف مصدر الموقع، "بينما كان يلبس وجها شجاعا، فإنه يجد صعوبة فى استيعاب أخبار قصة جيجى وليو الرومانسية".

وأضاف المصدر أن عارضة الأزياء لا تتحدث إلى زين عن اهتمامها الجديد بالحب، وتتجنب بالتأكيد الإجابة على أسئلته، كما قال "إنها لا ترغب فى الدخول معه بعراك أو تعميق الجرح وهى مصممة على إبقاء الأمور ودية قدر الإمكان مع استمرارهما فى مشاركة تربية ابنتهما".