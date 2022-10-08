شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز على طريقة "جون ويك" أثناء ذهابه لتسجيل حلقة مع جيمي كيميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا نجم هوليود كيانو ريفز كما لو كان لا يزال يرتدي زي شخصيته الشهيرة الذى قدمها في سلسلة أفلام في السينما العالمية "جون ويك" عندما كان ذاهبا لتسجيل حلقة مع المذيع جيمي كيميل، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 58 عامًا أنيقًا وهو يتميز بلحيته مع بدلة سوداء أنيقة.

كما حرص نجم ماتريكس على التوقف مؤقتًا لتوقيع تذكارات لعشاق المعجبين قبل التوجه إلى الاستوديو في هوليوود.

من ناحية أخري سبق وأكدت المواقع الأجنبية مؤخرًا عزم كيانو ريفز على إعادة لعب دوره الشهير في فيلم "قسطنطين" الذى عرض عام 2005، خلال فيلم جديد يتم الاستعداد له حاليًا، للفنان الذى يبلغ 58 عام من العمر، وأضاف تقرير موقع الديلي ميل أن الفيلم من تأليف افيكا جولدزمان الذى يكتب السيناريو خلال الفترة الحالية.

وحددت الشركة المنتجة لـ جون ويك يوم الـ 24 من مارس العام المقبل 2023 كموعد نهائى لطرح الفيلم على مستوي العالم.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.



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