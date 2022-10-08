ناقدة فنية: أبية فريد تركت بصمة كبيرة في مجال التصوير السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الجمعة 7 أكتوبر، ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبدالوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وتحدثت الناقدة عزة إبراهيم عن الراحلة أبية فريد في حضور شريف شيمي نجل الراحلة قائلة: "شعرت أنني أمام شخصية رائعة، قررت أن تلعب من البداية دور جديد، وكانت من أوائل النساء اللاتي التحقوا بقسم التصوير في معهد السينما، وصورت مع عبدالحليم نصر أغنية الدنيا ربيع، وهي تنتمي للجيل الخامس في التصوير السينمائي، والذي خرج منه مدير التصوير سعيد شيمي، وتعرفت عليه، وبدأت من هنا رحلة زمالة وعمل، وكان أول عرض لهما هنا في الإسكندرية".

وأضافت: "أبية فريد تركت بصمة كبيرة، وصورت مع وحيد فريد أفلام مهمة جدا، وتعلمت جماليات السينما الكلاسيكية".

واختتمت عزة حديثها مؤكدة أن الراحلة لم تعش طويلا فقد توفت بمرض فريد وحمل نعشها طلابها بمعهد السينما.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه.