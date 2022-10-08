شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى مرور 3 أعوام على رحيل طلعت زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الراحل طلعت زكريا الذى ولد يوم 18 ديسمبر، ورحل عن عالمنا في الـ 8 من أكتوبر عام 2019، كما اشتهر بأدواره الكوميدية، وبخفة دمه، وترك وراءه بصمة كبيرة في عالم الفن.

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادى بادى" من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.

الفنان طلعت زكريا كان صريح إلى حد كبير وهو ما كان يظهر عبر البرامج الذى يظهر فيها دائمًا في تصريحاته ولعل تلك الصراحة ظهرت جليًا حينما أعلن عدم عمله مع الزعيم عادل إمام بعد مسلسل (العراف) حيث أكد أن الزعيم لا يترك المساحة لمن حوله ليبدعوا إلا بحدود قائلاً: النجم لما يبقى متربع على عرش النجومية بيخاف أى حد يهز الكرسي من تحتيه، فى إشارة إلى الزعيم عادل إمام.

توفى طلعت زكريا توفي بعد رحلة مع المرض بعدما مر بالعديد من المواقف الصعبة أبرزها مرضه الذى تسبب في دخوله غيبوبة لمدة شهرين كاملين وصف وقتها بأنها مات إكلينيكياً قبل عودته للحياة بعدها ليقدم العديد من الأدوار.

وتوفى الفنان طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في إحدى مستشفيات أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض .