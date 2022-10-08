شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تعود لارتداء الكمامة خلال آخر نزهة لها بشوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الممثلة العالمية جينيفر لورانس لارتداء الكمامة من جديد خلال أحدث إطلالة لها، اثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك، وذلك بعدما شوهدت الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار في مسيرتها الفنية وهي ترتدي طاقم كاجوال، وتحرص على ارتداء الكمامة للمرة الأولى حسب تقرير الديلي ميل منذ فترة.

وسبق وظهرت جينيفر لورانس خلال الآونة السابقة بدون الكمامة في أكثر من مناسبة منذ أنجبت مولودها الأول في فبراير من العام الجاري 2022.

وكانت رصدت عدسات المصورين الثنائى جينيفر لورانس وكاميلا موروني أثناء خروجهما في مدينة نيويورك فى وقت سابق، وذلك في أول ظهور لهما معاً للمرة الأولي بعد انفصال كاميلا عن ليوناردو دي كابريو.

وترتبط جينيفر لورانس بعلاقة صداقة وطيدة مع كاميلا على خلفية بطولة الأولى لفيلم واحد مع ليوناردو دي كابريو أثناء علاقته بكاميلا مما اكسبهما علاقة صداقة لم تنقطع على خلفية انفصال دي كابريو وكاميلا.



جينيفر لورانس