شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية أحمد مظهر .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم السبت ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر، الذي ولد في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر عام 1917، ويعد واحدا من أبرز نجوم الفن المصري.

قدم أحمد مظهر خلال مشواره الفني أكثر من 160 عملا فنيا، معظمها على الشاشة الكبيرة، إذ أحب الفنان الراحل السينما بشكل كبير، وكانت بدايته عام 1951 من خلال فيلم "ظهور الإسلام- الوعد الحق" وجسد فيه دور عمرو بن هشام أبو جهل، ومن إخراج إبراهيم عز الدين.

ومن أشهر أفلام أحمد مظهر "دعاء الكروان" مع فاتن حمامة من تأليف طه حسين وقصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر وإخراج هنري بركات، وأيضا فيلم "واسلاماه" الصادر عام 1961، عن قصة علي أحمد باكثير، وسيناريو روبرت اندروز وحوار يوسف السباعي، وإخراج أندرو مارتن، وأيضا "غرام الأسياد" مع عمر الشريف ولبنى عبد العزيز تأليف يوسف السباعي وإخراج رمسيس نجيب.

ويعد دور الناصر صلاح الدين الأيوبي واحدا من أبرز أدواره التي جسدها أحمد مظهر في مشواره السينمائي، وتعاون فيه مع المخرج يوسف شاهين، وشارك في بطولته حمدي غيث وليلى فوزي ونادية لطفي وعمر الحريري وليلى طاهر ومحمود المليجي وغيرهم من النجوم.

وقدم أحمد مظهر في السينما أيضا عدد من الأفلام ذات الطابع الكوميدي وأبرزها فيلم "لصوص لكن ظرفاء" مع عادل إمام، إذ جسد دور (حامد) اللص الذي يحاول مع صديقه (إسماعيل) أو عادل إمام سرقة محل جواهرجي لكنهما يفشلان في ذلك بعد عدد من المواقف والأحداث الكوميدية.