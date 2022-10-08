بلقيس عن Light The Sky: التحضير للأغنية استغرق شهرين والكواليس كانت ممتعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت قناة fifa على موقع الفيديوهات يوتيوب، فيديو كليب أغنية light the sky، الأغنية الدعائية لكأس العالم، التي قدمتها الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بمشاركة عدد من المطربين، من بينهم: نورا فتحي ورحمة رياض .

استغرقت تحضيرات الأغنية أكثر من شهرين قبل أن يتم تصوير الأغنية في الدوحة على يد المخرجة أمل مفتاح.

وكشفت بلقيس في بيان صحفي عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي سيراه العالم كله قبل انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم، لافتة إلى أن كواليس تصوير الأغنية كانت ممتعة ومليئة بالبهجة والسعادة .

ووصفت بلقيس العمل مع الفنانين المشاركين في الأغنية بالممتع للغاية، لافتة إلى أن كل من شارك في هذا العمل لديه أسلوب مختلف ومميز وهو ما ظهر خلال الكليب.

وقالت بلقيس إنها انطلقت في عالم الشهرة والغناء من خلال قطر منذ أكثر من 11 عامًا، وأن هذه الأغنية بمثابة نقطة تحول جديدة لها في الاقتراب من العالم .