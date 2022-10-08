غادة جبارة عن تقديمها كتاب سعيد الشيخ بمهرجان الإسكندرية: لمسة وفاء لأستاذي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبدالوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.

وقالت غادة: "أنا سعيدة جدا لتواجدي في مهرجان الإسكندرية، وأشكر القائمين على المهرجان لتكريم رموز الفن، وتعريف الأجيال القادمة بأهميتهم".

وتحدثت عن كتابها عن المونتير سعيد الشيخ قائلة: "أعتبره لمسة وفاء له، ونواة لدراسة كبيرة لتحليل أعمال أستاذي الكبير".

وحكت عن بدايات سعيد الشيخ قائلة: "هو من مواليد حلوان، وكان له صديق اسمه محمد بيومي الذي حدثه عن سحر السينما، وحمسه لدخول هذا المجال، والشيخ عمل مع أبرز رموز الفن في مصر، رغم أنهم كانوا في بداياتهم وقتها".

وعن السبب الذي دفعها لتقديم الكتاب قالت: "سعيد الشيخ من الأساتذة الكبار الذين لا يمكن نسيان محاضراتهم ومازالت عالقة في أذهاننا فلديه قدرة فائقة في توصيل المعلومة، ووقف بجانبي كثيرا وساعدني عن قناعة، وأحب أن أذكر أنه رفض الاستمرار في العمل حينما تحول المونتاج إلى الديجيتال، وقال لي استحالة أن أكمل، بعد أن كنت ألمس المادة الخام يتحول الأمر إلي أدوات صماء".

كما ذكرت واقعة حكاها أحد المساعدين له وكيف كان حريص دائما علي أن يقرأ السيناريو ويحفظ البناء الخاص به ودائما كان يطلب تعديلات لتتوافق مع أفكاره.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين.