وليد سيف عن فطين عبدالوهاب: موهبة متفردة.. وتبنى قضايا المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ندوة لتكريم أسماء نجومنا الراحلين، وهم سمير صبري، إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد، وقام بإدارة الندوة د.غادة جبارة.

وتحدث الدكتور وليد سيف عن المخرج فطين عبدالوهاب قائلا: "أتحدث عن الكوميديا بحرج لأن الكاتب والمخرج فاروق صبري متواجدا بالصالة وأيضا سامح سر الختم، وكتابي عن فطين عبدالوهاب كنت أراه في البداية أمرا سهلا، ولكن حينما أعدت دراسته اكتشفت أنني كنت على خطأ في بعض المواد، فبحثت عن هذه الموهبة المتفردة، وإذا بحثت عن أي استفتاء في مجال الكوميديا لابد وأن تجد أعمال فطين عبدالوهاب مستحوذة".

وأضاف: "فطين مسيرة خاصة جدا، بدأ ضابط جيش، ولكن في لحظة قرر أن يترك عمله ويتجه إلى السينما، وبدأ كمساعد مخرج، واستطاع أن يقدم نفسه سريعا لانتمائه لعائلة فنية، وبعدها قدم فطين عبدالوهاب مجموعة من التحف الخالدة التي لا تنسى، ومنها فيلم الآنسة حنفي.

واستكمل: "فطين عمل مع الفنان إسماعيل ياسين، وسنجد أن إنجازه في السينما كان معه، وفي الآنسة حنفي نجح في أن يوظف إسماعيل كجزء من العمل بعيدا عن حركاته المعتادة في أفلامه، وقدم عظماء الفنانين بأفلام كوميدية حقيقية وأثبت أن الكوميديا موقف".

واختتم د. وليد حديثه قائلا: "أفلام فطين عبدالوهاب لا تخلو من قضية حقيقية رغم الكوميديا، وتبنى قضايا المرأة في أفلامه.

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين.

الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أقيمت في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى المكرمين، ومنهم النجمة اليونانية العالمية الكسيتس بروتوبسالتي، الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، النجمة الآرمنية المصرية الفرنسية الأمريكية نورا ارماني، الفنانة دنيا سمير غانم، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج سعيد حامد، الإعلامي إمام عمر وعدد من الفنانين منهم سلوى محمد علي، محمود قابيل، سلوى خطاب وشيرين.