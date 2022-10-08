شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحيى حفلاً غنائيًا في العراق الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة اللبنانية ميريام فارس، حفلاً غنائيًا في مدينة أربيل بدولة العراق، 4 فبراير الشهر القادم، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المصحوبة باستعراضتها التي تقدمها على المسرح، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.



ميريام فارس

وتحضر الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.

وطرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا أغنية بعنوان "قضيها انبساط"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

كانت ميريام فارس قد ردت على منتقديها بعد ظهورها باللوك الأمازيغى بعبارة "ما تتفلسفوا" وظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل.

وأضافت ميريام فى تصريحات تليفزيونية، أنها أرادت من خلال التحدى الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أى أحد من خلال الإكسسوارات التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيغى، مشيرة إلى أنه من الصعب على أى أحد أن يتقنه إلا أصحابه.