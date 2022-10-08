في ندوة تكريمه.. محمد عبدالعزيز يروي موقفا كوميديا جمعه بـ عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج محمد عبدالعزيز والذي تم تكريمه في حفل افتتاح المهرجان، وعرض في بداية الندوة فيلم به لقطات لأبرز أعماله.

وقال محمد عبدالعزيز: "أنا سعيد جدا بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وصلاح أبو سيف كان سبب عشقي لمجال السينما، وتشرفت بانضمامي لمعهد السينما في دفعة ضمت حسين فهمي وسمير فرج، وتخرجنا وبدأت رحلة البحث عن مكان لي في خريطة الإنتاج السينمائي عقب تخرجي عام 1964، وعملت مع مجموعة كبيرة من المخرجين وأول فيلم لي كان يحمل اسم (صور ممنوعة)، ثم فيلم اسمه (امرأة من القاهرة)، وكنت بعيد عن الكوميديا إلى أن نجحت في الحصول علي أول فرصة لتقديم عمل كوميدي وبدأت الرحلة وقدمت خلال مشوار طويل حوالي 67 فيلم روائي و3 مسرحيات و٢٠ مسلسل".

وتحدث عن علاقته بعادل إمام، قائلا: "عرفت عادل إمام وأنا مساعد مخرج في فيلم الليلة السعيدة، ورشحت عادل إمام للعمل، وانتظرته في حي العمرانية ووافق" .

وتابع: "قلنا له هل تعرف أن تقود سيارة فقال لي نعم وفي أول مشهد له بالسيارة دخل فينا وحطم الكواليس فقولت له ضاحكا (قولتلي بتعرف تسوق)، قالي أضيع الدور مني يعني، وعملنا سويا بعدها عدد من الأعمال حتى حنفي الأبهة".

وحرص المخرج عمر عبدالعزيز على إلقاء كلمة وقال: "تعلمت درس في بدايتي من محمد وهو أن أقدم أفلام بها فكرة لقضايا جادة وهذا أمر محسوب للسينما المصرية".

وأضاف مدير التصوير سمير فرج: " محمد عبدالعزيز صديقي وأخي وله أفضال كثيرة على كل من حوله، وعلاقتنا بدأت حينما كنت مساعد مصور، وكانت لدينا مواقف كوميدية سويا لا تنسى".

واستكمل الحديث د. خالد عبدالجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما قائلا: "محمد عبدالعزيز نجح في تقديم أفلام عديدة تحمل قضية هامة رغم أنها مسلية، وكان يدرك أهمية أن يكون ترس في عجلة الصناعة، وهو يظلم كثيرا حينما يقال عنه أنه مخرج كوميدي، لأنه ناقش كل القضايا في أعماله، واستثمر علاقاته بالنجوم ليقدم أفلام مهمة".

وقال محمود حميدة: "شرف لي أن أكون في دورة يكرم فيها محمد عبدالعزيز وتحمل اسمي، وهو معلم كبير جدا، ورغم أنني لم أعمل معه إلا أن نصائحه مكنتني من تعديل سلوكي فهو معلم طوال الوقت، ودائما يوجه نصيحته بهدوء ودون انتظار إجابة".

وأضافت المخرجة هالة خليل: "عرفت المخرج محمد عبدالعزيز بعدما تخرجت وفوجئت أنه يرى عملي ويدعمني كثيرا دون انتظار إجابة لأنه يحب مساعدة الغير، ولديه شعور بالأبوية نحونا ولا يغير من أحد، وجاء معي السينما أيام عرض فيلم نوارة ورغم سوء السينما جلس وشاهد الفيلم كاملا ولم يعلق على سوء حالة السينما، بل ركز فقط على الفيلم والدعم والحب والعطاء".

وحرص السيناريست عاطف بشاي، على توجيه كلمة له قال فيها: "محمد عبدالعزيز درة غالية في السينما المصرية والفضل الأكبر والأعظم لدور محمد عبدالعزيز أنه حينما نتذكر شكل الكوميديا الآن نجدها تبكي وتنتحب حزنا على ما يحدث بها من إسفاف، أما محمد فقد استطاع أن يصنع كوميديا خفيفة وحقيقية منذ اللحظة الأولى له".

وقال الناقد طارق الشناوي: "استفدنا كثيرا من محاضرات محمد عبدالعزيز، وحينما نقول إنه مخرج كوميدي فنحن بذلك لا نظلمه بل نكرمه، وأنا أتيح لي من قبل أن أقوم بعمل كتاب عن ابنه كريم عبدالعزيز وعرفت منه أنه صارم جدا معه، حتى أنه حينما فكر في أن يدخل معهد السينما اعترض محمد، وقرر أن يتنحى في هذا العام من كل شيء له علاقة بالامتحانات في المعهد".

وافتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي دورته الـ ٣٨، مساء الأربعاء، بحضور عدد كبير من الفنانين، وتحمل الدورة اسم النجم الكبير محمود حميدة.