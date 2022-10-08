عايدة رياض تكشف حقيقة قيامها بمناسك العمرة واحتفالها بالمولد النبوي - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة عايدة رياض حقيقة أنباء تأديتها مناسك العمرة رغم أنها مسيحية الديانة، وذلك أثناء استضافتها في برامج تلفزيوني على فضائية "الحدث".

قالت عايدة: "لأ، طبعا، ده موضوع كان كبير أوي، وأنا تفاجأت ناس بيكلموني في التليفون، معرفش في حد بيصور صورتي وبيعمل إيه، يعني اشكره طبعا، أماكن ربنا كلها أماكن حلوة، كون إن حد يدعيلي في مكان زي ده جميل، قوي، ولا مرحتش".

وعن احتفالها بالمولد النبوي، أضافت: "طبعا، مولد النبي ده يعني في جيرانا وعمارتنا وبلدنا، ولازم حلاوة المولد، بنحتفل بمولد النبي طبعا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة رياض مسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، وخالد الصاوي، في رمضان 2021.