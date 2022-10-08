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خطوبة لاعب نادي الزمالك و ابنة الفنانة إيمان أيوب - (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة إيمان أيوب جمهورها ومتابعيها صورًا من حفل خطوبة ابنتها عائشة على لاعب نادي الزمالك للكرة الطائرة سيف عابد، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت إيمان أيوب على الصور: "اللهم بارك للعروسين حبايبي، اللهم بارك لهم وعليهم واجمعهم في خيرك"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "بنتك شبهك قوي"، وعلق آخر: "ألف مبروك ربنا يسعدهم ويهنيهم".

يذكر أن الفنانة إيمان أيوب شاركت في مسلسل "نقل عام" 2022.

مسلسل نقل عام، بطولة الفنانين، محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، ومحمد الصاوي وغيرهم، من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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