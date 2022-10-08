وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية : "محمد رمضان معندوش موهبة الغناء ومش مطرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية، الدكتور علاء سلامة، أنه لا يعترف بالفنان محمد رمضان كمطرب، وذلك أثناء مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية" الحدث اليوم".

قال وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية: "الفنان محمد رمضان ممثل كلنا نعترف بموهبته، لكن هو معندوش موهبة الغناء، وهو لما جه النقابة من سنتين وتكلمنا معه، وكان عايز حد يمرنه أصوات، وأنا تدخلت في ده، لعل وعسى إن الموضوع يكون صورته أفضل، لكن اللي بيحصل عكس رأيي أنا كأديمي أو وكيل للنقابة أو كمرشح كنقيب الأسبوع الجاي، إن حفلاته بتروحها أعداد مخيفة، دي الحقيقة الثابتة، زيه زي مطربين مهرجانات كتير".

وتابع: "أنا في برنامجي الانتخابي كاتب إن أنا هحارب المهرجانات مش بالمنع، أنا هحاربهم إننا نرجع أضواء المدينة تاني، والنقابة تعمل حفلات تاني، فيها نجوم واكتشاف مواهب، ونقوم بدورنا الحقيقي كنقابة عشان نبتدي نعلو".

وبخصوص حصول الفنان محمد رمضان على تصريحات حفلاته الغنائية، قال: "أنا مش مسئول عن لجنة العمل، لكن آه، لازم المشاهدين يكونوا عندهم فكرة، إن التصريحات دي بتكون بناء على خطاب من نقابة التمثيلين، أنا بالنسبة لي كوكيل للنقابة، مش مسئول عن لجنة العمل، في لجنة مختصة بيها، وفي وكيل تاني بيمضي على الحفلات دي، لكن اللي أنا عارفه، إن في جواب جه من نقابة التمثيليين وصل بالموافقة".

واستكمل: "أنا كوكيل للنقابة مش معترف بمحمد رمضان مطرب خالص، ولو أنا قائم على لجنة العمل مكنتش هديله تصريح، وفيه تجاوزات كتير موجودة، ربنا يوفق النقيب القادم، أنا أو غيري".