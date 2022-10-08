فن ومشاهير

منى فاروق تنشر صورا من في المسجد النبوي والجمهور يعلق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها صورا أثناء تواجدها في المسجد النبوي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت "فاروق": "كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة المولد النبوي الشريف"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الله يهدي بالك"، وعلق آخر: "كل عام وانت بخير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل "أيام"، وشارك في بطولته: رياض الخولي، حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، رشدي الشامي، ميدو عادل، محمود حجازي، ومن إخراج محمد أسامة.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا