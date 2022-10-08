منى فاروق تنشر صورا من في المسجد النبوي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة منى فاروق جمهورها ومتابعيها صورا أثناء تواجدها في المسجد النبوي، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت "فاروق": "كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة المولد النبوي الشريف"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الله يهدي بالك"، وعلق آخر: "كل عام وانت بخير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل "أيام"، وشارك في بطولته: رياض الخولي، حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، رشدي الشامي، ميدو عادل، محمود حجازي، ومن إخراج محمد أسامة.