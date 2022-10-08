احلام تتكفل بزراعة قوقعة الكترونية لطفلة تعاني من ضعف حاد في السمع.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 8 أكتوبر 2022 12:54 صباحاً - لا تتردد الفنانة الاماراتية احلام في التبرع والقيام بالاعمال الخيرية وهو ما تكشف عنه بين الحين والاخر من خلال بعض المشاركات.

فقد نشر حساب اماراتي مقطع فيديو لطفلة تدعى “معصومة (5 أعوام) تعاني من ضعف سمع حاد وتحتاج إلى زراعة قوقعة إلكترونية بتكلفة 85 ألف درهم.” ضمن برنامج ألم وأمل.

وقد ردت احلام على مبدية استعدادها للتكفل بعلاج هذه الحالة كاتبة: “انا بتكفل بالحاله كيف اتواصل معاكم” .

وقد اشاد الكثيرون من متابعو احلام بمبادرتها حيث جاء في التعليقات “الله يكثر من أمثالج غاليتي أم فاهد وجعله في ميزان حسناتج، دومج سباقة للخير” و “في ميزان حسناتج أم فاهد … يزاج الله خير” وغيرها.