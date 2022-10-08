شكرا لقرائتكم خبر عن رياض قصري نجل وردة لـ"الخليج 365": بليغ حمدي عبقري لديه ثراء فنى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رياض قصري نجل أيقونة الغناء الراحلة وردة بمناسبة مرور 50 عام علي طرح أغنية العيون السودوميلاد بليغ حمدي لليوم السابع، " عندما تغنت والدتى وردة «العيون السود»، كان عمرى 6 سنوات فقط، وبالتالى لم أكن وقتها قد كونت صورة عامة عن الأغنية بعد، ولم أكن أقف على تفاصيل الأغنية وتحضيراتها فى ذلك الوقت".

استكمل : "ولكننى عرفت من الإعلامى الراحل وجدى الحكيم، أن بليغ حمدى كان يرسل رسائل لوردة عن طريق عمل ألحان لمطربات أخريات، وأن السيدة أم كلثوم قالت لبليغ «أنت بتعلمنى كوبرى يا ولد»، وهذا على عهدة الإعلامى وجدى الحكيم".

وأضاف رياض قصري، " حقيقة أغنية «العيون السود» ليست الأقرب لقلبى، ولكنى أعترف بأنها من أحلى الألحان التى قدمها بليغ حمدى لأمى، فهو عبقرى فنيا ولا يوجد ملحن كان لديه نفس ثراء ودسامة موهبة بليغ حمدى، فلا يوجد مثله فى تاريخ الأغنية والطرب العربى، فهو عبقرى بالمعنى الحقيقى للكلمة".