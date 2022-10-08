شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات نجل وردة في حواره لـ"الخليج 365" مع علي الكشوطي .. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الكاتب الصحفي علي الكشوطى، رئيس قسم الفن فى ”الخليج 365” حوار خاص مع رياض قصري نجل الراحلة وردة، تحدث فيه عن أسرار جديدة كشفها لأول مرة عن والدته الراحلة وردة وعن الموسيقار بليغ حمدى، ونذكر أهمها:

* رياض قصري نجل وردة يكشف أسرار جديدة عن قصة طلاقها من والده وزواجها من بليغ حمدي

* أبويا وأمي تزوجا بعد قصة حب من أول نظرة وكل ما أشيع عن قسوة والدي غير صحيح

* جدي لم يرفض زواج وردة من بليغ ولم يجبرها على الزواج من والدى.. زواجهما جاء بعد عامين من وفاته

* طلاق وردة من بليغ حمدي سببه طبيعته البوهيمية وتركها في المستشفى بين الحياة والموت ولا حقيقة لتسبب مطربة بعينها في الطلاق

* وردة لم تندم على الطلاق من بليغ حمدي، ولم أقف عائقا أمامها بدليل أنها تزوجت بعده وعاشت حياة سعيدة

* لم أكره بليغ واعتبرته زوجًا عاشقًا لأمي.. لكني حزنت لأنه لم يحتفظ بها رغم حبهما

* بليغ حمدي ملحن عبقري وموهبته ثرية ولا يوجد مثيل له في تاريخ الطرب العربي

* استقراري مع والدتي في مصر جاء شوقًا منى لحنانها وليس هربًا من والدي



