شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل لـ جونى ديب من جانب معجبيه فى بوسطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل جوني ديب أثناء خروجه في بوسطن، واستقباله بحفاوة شديدة من قبل المعجبين، الذين توقفوا أمام الفندق الذى خرج منه من أجل التقاط الصور التذكارية معه، والحصول على توقيعه مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها موقع الديلي ميل للممثل البالغ من العمر 59 عامًا.



جونى ديب

على جانب آخر استجاب الممثلان اللذان لعبا دورى الممثل العالمى جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد فى فيلم جديد عن محاكمة التشهير الأخيرة للزوجين السابقين، لرد فعل عنيف من الناجيات من العنف المنزلى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme ".

وذلك بعد أن عرض فيلم Hot Take: The Depp / Heard Trial، من بطولة مارك هابكا وميجان ديفيس، لأول مرة على Tubi الأسبوع الماضى، وفى خلال الفيلم الذى كشف عن أهم تفاصيل القضية التى بدأت منذ عام 2018، كتبت هيرد عن كونها ناجية من العنف المنزلى، وعلى الرغم من أن المقال الذى نشرته فى حينها لم يذكر به اسم ديب صراحةً، إلا أن محاميه جادلوا بأن ذلك يعنى ضمنيًا أنها تعرضت للإيذاء الجنسى والجسدى من قبله أثناء زواجهما.