شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ أنغام : عمرو مصطفى ملحن موهوب وطارق عاكف يعتبر بليغ حمدى الموزعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم اللبناني راغب علامة مع النجمة أنغام من خلال برنامجها الجديد "أنغام" الذى يعرض على قناة دى ام سى أنه تعاون في أغنية "سهرونى الليل" مع الملحن عمرو مصطفى الذى تشرف بالعمل معه، ويتمنى أن يتعاون معه في أغنيات أخرى، ووصفه بالملحن الشاطر الموهوب ودايما عنده حاجات حلوة، وكنت مبسوط بالتعاون أيضا مع الموزع محمد مصطفى.

وأضاف راغب أنه تعاون مع الراحل الموزع طارق عاكف في عدد من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا في مشواره منها قلبى عشقها ومغرم ياليل، ووصفه ببليغ حمدى الموزعين، حيث انه كان يمتلك موهبة كبيرة في صناعة وتطوير الأغنية.

وعرضت، أمس الخميس، أولى حلقات برنامج أنغام الجديد، الذى تقدمه النجمة أنغام على قناة دي إم سى، وكان ضيف الحلقة النجم راغب علامة.

وكشف راغب علامة خلال الحلقة الكثير من أسرار بدايته الفنية خاصة التحاقه ببرنامج "استوديو الفن"، وقال: "لما امتحنت فى استوديو الفن دورت على حاجة مميزة، كنت عايز أغنى حاجة مختلفة عن الشباب، كنت بحب الأغانى المصرية".

وتابع: "كان ليا صديق بيسمع الريس متقال، واخترت أغنية (بص ع الحلاوة)، ولقيت لجنة التحكيم بترقص، مرت السنين وبقيت فى لجنة تحكيم أحد البرامج، فتذكرت وقفتى أمام اللجنة".

وعن بدايته الفنية قال راغب: "أبويا كان بيلعب عود وكنت براقبه، لما كان عندى 18 سنة درست فى الكونسرفتوار، واتعلمت غنى شرقى".

وتابع: "أهلى مكانوش عايزنى أغنى، خاصة والدتى، وكانوا على قد الحال ومش قادرين يعلمونى.. قلت لأمى أوعدك تشوفى حالك فيا".